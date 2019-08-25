سكان شارع ترعة الزمر بـ أرض اللواء يستغيثون: تعبنا من أكوام القمامة

يعانى سكان شارع ترعة الزمر بمنطقة أرض اللواء، بمحافظة الجيزة، من تراكم القمامة ومخلفات البناء، مما أدى الى انتشار الأمراض والأوبئة، مؤكدين أن هذه المنطقة أصبحت بؤرة تلوث تشتعل بها الحرائق فى أى وقت، وتحجب الرؤية وتشكل خطورة داهمة على حياة سكان المنطقة، وسائقى المركبات بمختلف أنواعها.



قال أسامة أحمد فى رسالته من خلال شكاوى صدى البلد: "تم تسوية الأرض وفرشها بالرمال والطمى وزرعها بالأشجار حتى أصبحت جيدة، وبالرغم من ذلك اقتلعت من جدورها نهائيا، وبنطالب بسرعة التخلص من القمامة ورفعها على الفور لأن الأهالى متضررة جدا من هذا المنظر، ونفسنا فى متابعة متواصلة للمنطقة والحى يبدأ يشوف اللى بيعانى منه الأهالي، غير مقبول إن المنظر يكون بالشكل اللى ظاهر دا، هل لو انتشرت أوبئة أو مرض وقتها نبدأ نشوف القصة وندور.



وناشد الأهالى المسئولين ايجاد حل فى أسرع وقت ، رأفة بالأهالى .



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