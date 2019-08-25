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احذر .. تململ الساقين يعرضك للانتحار

الأحد 25/أغسطس/2019 - 06:03 ص
دراسة عن تململ الساقين
دراسة عن تململ الساقين
رشا عوني
كشفت دراسة حديثة أن الأشخاص المصابين بأزمة تململ الساقين هم أكثر عرضة الانتحار بنسبة ٣ أضعاف غير المصابين، بحسب ما نشره موقع صحيفة daily mail البريطانية.

وبحسب الدراسة فتسبب الاضطرابات العصبية رغبة لا تقاوم في الحركة - خاصة في الليل - وغالبًا ما ترتبط بالأحاسيس المؤلمة في الأطراف السفلية.

ووجد الباحثون القائمون على الدراسة بجامعة ولاية بنسلفانيا، أن المصابين بمرض تململ الساقين أكثر عرضة بالاضطراب النفسي ويمكن أن يأذون أنفسهم ولو لمرة واحدة بحياتهم.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور شيانغ جاو ، عالم الأوبئة في جامعة ولاية بنسلفانيا أن متلازمة تململ الساقين ليست مرتبطة فقط بالظروف البدنية ، ولكن بالصحة العقلية أيضًا والنفسية .

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