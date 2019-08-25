منصب جديد لثروت سويلم .. الزمالك لن يسدد مستحقات أجوجو بعد وفاته.. فيديو

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن أنه عرض على ثروت سويلم المدير التنفيذي السابق لاتحاد الكرة، نفس المنصب بالقلعة البيضاء عقب تقديمه استقالته من الجبلاية.



ومن جهة أخرى قال مرتضى منصور، إنه لن يسدد مستحقات أجوجو لاعب الزمالك السابق الذي توفى منذ يومين، حيث إن اللاعب ليس له أسرة، وهو مصاب بسكتة دماغية منذ عامين.



وأكد منصور أن مستحقات اللاعب لدى نادي الزمالك والتي حكمت بها الفيفا يستولى عليها محامي اللاعب، لذلك لن يسدد أي مبلغ إضافي من الديون المجدولة لصالح اللاعب المتوفى.