عايشين فى الضلمة.. شكاوى من عدم انتظام التيار الكهربائى بالعصافرة فى الإسكندرية

شكا المواطن محمد عمر، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم انتظام التيار الكهربائى بمنطقة العصافرة بحرى مما يؤثر سلبيا على الأجهزة الكهربائية.



وقال فى رسالته: عندنا فى إسكندرية وعلى وجه التحديد منطقة العصافرة بحرى مشاكل فى الكهرباء منذ مدة طويلة، فالكهرباء عندنا تقطع تقريبا كل يوم وأحيانا ٣ أو ٤ مرات فى اليوم والمشكلة أنها تقطع أقل من دقيقة غالبا يعنى مابنلحقش نفصل الأجهزة وخصوصا بالليل مما تسبب بالفعل فى تلف أجهزة كهربائية كثيرة بالمنطقة.



ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

