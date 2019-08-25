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تعليم

تعميق قيم الولاء والانتماء.. منتدى قادة شباب جامعات الصعيد يواصل فعالياته لليوم الثاني

الأحد 25/أغسطس/2019 - 05:21 ص
منتدى قادة شباب جامعات
منتدى قادة شباب جامعات الصعيد
نهلة الشربيني
يواصل المنتدى الأول لقادة شباب جامعات الصعيد، تحت شعار (بقوة شبابها تحيا مصر)، فعالياته التي بدأت أمس السبت ويستمر حتى 28 أغسطس الجاري، بمقر جامعة المنيا، بمشاركة الطلاب بـ 8 جامعات وهم " بني سويف، الفيوم، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، جنوب الوادي، أسوان".

يهدف المنتدى إلى تعميق قيم الولاء والانتماء لدى طلاب جامعات الصعيد وتمكينهم فكريًا، وزيادة الوعي لدى طلاب جامعات الصعيد بالقضايا المجتمعية والتكنولوجية والسياسية والقومية والتعرف على أفكار الشباب ومقترحاتهم. 

كمل يساعد على زيادة الترابط والتعاون بين طلاب جامعات الصعيد، ودعم اهتمام الدولة والقيادة السياسية بدور الشباب والعمل على تمكينهم من خلال تدشين المؤتمرات الشبابية وبرامج التأهيل للشباب لإعداد قادة المجتمع المصري على كافة المستويات، والمشاركة في القضايا السياسية ووضعهم في مواقع القيادة.

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