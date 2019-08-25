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رياضة

صدمة .. أندرسون ينسحب من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

الأحد 25/أغسطس/2019 - 04:30 ص
صدى البلد
ريهام بكير
قال منظمو بطولة أمريكا المفتوحة للتنس إن كيفن اندرسون، الذي بلغ المباراة النهائية من قبل، انسحب من البطولة بسبب إصابة في الركبة.

ولم ينافس اللاعب الجنوب أفريقي، الذي بلغ نهائي عام 2017 في نيويورك حيث خسر أمام الإسباني رفائيل نادال، منذ خسارته في الدور الثالث لبطولة ويمبلدون الشهر الماضي.

ويقع اندرسون، وهو المصنف 16 في آخر البطولات الأربع الكبرى هذا العام، في نفس الجانب من القرعة مع نوفاك ديوكوفيتش المدافع عن اللقب وكان يمكن أن يواجه اللاعب الصربي المصنف الأول في الدور الرابع.

وسيحل الإيطالي باولو لورنتسيني، الذي خسر في التصفيات، محل اندرسون في القرعة الرئيسية.

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