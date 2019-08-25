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قصف جبهة.. التخان يردون على ريهام سعيد بهذه الطريقة

الأحد 25/أغسطس/2019 - 05:46 ص
التخان يردون على
التخان يردون على ريهام سعيد
عزة عاطف
أثارت تعليقات ريهام سعيد المسيئة عن مرضى السمنة سخط رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدما وصفتهم بأنهم "عبء على الدولة" وبعبارة "التخان ميتيتن"، جاء ذلك بالإضافة إلى الهجوم الشرس من المشاهير، الفنانين ولاعبي الكورة، الذين وجهوا لها صفعات بتصريحاتهم على السوشيال ميديا، وكانت تلك الردود هي الأكثر سخرية.

وضع أحد مستخدمي فيسبوك يدعى "عمر أيمن" صورة لريهام سعيد بدت فيها سمينة وكتب عليها «تخيل اللي بتقول كده دي صاحبة صوره زي ما احنا شايفين كده عبء عالنت بشكل عام .. يعني صورة ريهام دي لو انت ٨٠٪ ممكن تخلصلك الباقه»، بينما استخدم البعض كوميك ساخرة لأشخاص مصابون بالبدانة يبحثون عن ريهام سعيد لتأديبها.

وتوالت المنشورات على فيسبوك وانستجرام والتغريدات على تويتر تباعًا حيث غرد أحد المستخدمين ساخرًا بصورة فاتن حمامة وهي تصرخ وتقول "كان يوم أسود يوم ما ريهام سعيد شتمت التخان"، بينما علق آخر "احنا نطلب من الـ7 أو الـ8 أشخاص اللي بيتفرجوا على ريهام سعيد يفكوهم منها ونسيبها كلنا تهري مع نفسها لوحدها كدة في البرنامج".

وقدمت مستخدمة تدعى حنان على تويتر اقتراحًا بشكل ساخر من ريهام تقول "بصي احنا نقتل التخان كلهم ونخلي الرفيعين السمباتيك اللي زيك عشان يدعولك لما تدخلي المستشفى تعملي عملية التجميل التانية" وأرفقت مع التغريدة صورة محمد عبدالرحمن عضو مسرح مصر.

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