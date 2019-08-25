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رياضة

منتخب مصر للطائرة يواجه الكاميرون بدورة الألعاب الإفريقية.. اليوم

الأحد 25/أغسطس/2019 - 06:01 ص
منتخب مصر للكرة
منتخب مصر للكرة الطائرة "رجال"
ريهام بكير
يلتقي منتخب مصر للكرة الطائرة "رجال" ، نظيره الكاميروني ، اليوم الأحد، فى ثانى مواجهات دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب.

ويمثل منتخب مصر للكرة الطائرة رجال، فى الدورة، كل من اللاعبين أحمد يوسف وأحمد سعيد وأحمد ضياء وعمر تايسون ومصطفى ريشة ومحمد عادل ومحمد محسن وعبد الرحمن سعودى وحسام يوسف وأحمد فتحى وهشام يسرى واحمد عبد العال.

فيما يضم الجهاز الفنى والادارى والطبى لمنتخب مصر للكرة الطائرة رجال، كل من، أحمد عبد الدايم مديرا اداريا والهولندي جيدو مديرا فنيا وأحمد عاشور مدربا ورجب قطب محلل تقني وعبد الرحمن غانم للعلاج الطبيعى .

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