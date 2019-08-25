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رياضة

#شيكابالا يتصدر تويتر.. ومغردون: كل لمسة بها سحر خاص

الأحد 25/أغسطس/2019 - 05:11 ص
شيكابالا
شيكابالا
القسم الميدانى
دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " هاشتاج شيكابالا، وتفاعل معه عدد كبير من المتابعين، وتصدر قائمة الأكثر تداولا وجاءت التغريدات كالاتى :

ولسه بيجري ويعافر ولا بيتعب من المشوار #شيكابالا العشق

ولو ف يوم راح تنكسر لازم تقوم واقف كما النخل باصص للسما
#شيكابالا

الله يرحمك يابويا من عشاق شيكا أحببتك لأجل أبي ثم أقنعتنى أني أحبك لأجلك #الأباتشي #شيكابالا.

مع كل لمسة بها سحر خاص لهذا الرجل
#شيكابالا

اللي ملحقش يتفرج علي شيكابالا 2010 يتفرج ويتمتع دلوقتي.
#شيكابالا

يذكر ان الزمالك فاز على فريق ديكاداها الصومالي أمس السبت بسداسية نظيفة في إياب دور الـ 64 لدوري أبطال إفريقيا..

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