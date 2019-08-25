شيكابالا يتصدر تويتر.. ومغردون: كل لمسة بها سحر خاص

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " هاشتاج شيكابالا، وتفاعل معه عدد كبير من المتابعين، وتصدر قائمة الأكثر تداولا وجاءت التغريدات كالاتى :



ولسه بيجري ويعافر ولا بيتعب من المشوار #شيكابالا العشق



ولو ف يوم راح تنكسر لازم تقوم واقف كما النخل باصص للسما

#شيكابالا



الله يرحمك يابويا من عشاق شيكا أحببتك لأجل أبي ثم أقنعتنى أني أحبك لأجلك #الأباتشي #شيكابالا.



مع كل لمسة بها سحر خاص لهذا الرجل

#شيكابالا



اللي ملحقش يتفرج علي شيكابالا 2010 يتفرج ويتمتع دلوقتي.

#شيكابالا



يذكر ان الزمالك فاز على فريق ديكاداها الصومالي أمس السبت بسداسية نظيفة في إياب دور الـ 64 لدوري أبطال إفريقيا..