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رياضة

منتخب مصر لليد في مواجهة المغرب بدورة الألعاب الإفريقية.. اليوم

الأحد 25/أغسطس/2019 - 05:34 ص
منتخب مصر لليد
منتخب مصر لليد
ريهام بكير
يلتقي منتخب مصر لكرة اليد ، نظيره المغربى ، اليوم الأحد ، فى ثالث مواجهاته بدورة الألعاب الإفريقية بالمغرب.

ويقع منتخب مصر فى الألعاب الأفريقية فى المجموعة الأولى التى تضم كلا من: غينيا والمغرب وزامبيا بعد اعتذار الكاميرون.

وتضم قائمة منتخب مصر كلا من: عمر الوكيل وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وأحمد قاسم وسيف الدرع وأحمد راضى ومحسن رمضان وعمر كاستيلو وعمر سامى وخالد وليد وشادى محمود وعبد الفتاح على وعبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وسيف هانى ومهاب سعيد.

الجدير بالذكر ان ، منتخب مصر في دورة الالعاب الافريقية المقامة بالمغرب حتى 31 اغسطس الجاري ، تضم لاعبين من الناشئين والشباب والكبار.

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