أخبار الرياضة ليلا.. عماد متعب يفتح النار على البدري.. وحقيقة تعاقد الزمالك مع ازارو

يحسم النادي الأهلي خلال أيام قليلة مصير مهاجمه وليد ازارو مع الفريق، حيث تلقى النادي أكثر من عرض خليجي، كما تلقى اللاعب بشكل مباشر عروضا من أندية قطرية، وهو ما تحدث فيه مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.شن عماد متعب مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق هجوما شديدا على مدربه السابق في القلعة الحمراء حسام البدري، قائلا إن البدري كان يتعمد إيذاءه نفسيا وإحراجه وإظهاره بصورة سيئة إمام الجماهير.