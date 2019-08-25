أخبار الرياضة ليلا.. عماد متعب يفتح النار على البدري.. وحقيقة تعاقد الزمالك مع ازارو

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، وجاءت كالتالي:
يحسم النادي الأهلي خلال أيام قليلة مصير مهاجمه وليد ازارو مع الفريق، حيث تلقى النادي أكثر من عرض خليجي، كما تلقى اللاعب بشكل مباشر عروضا من أندية قطرية، وهو ما تحدث فيه مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.
يكره الكبار وتعمد إيذائي .. عماد متعب يفتح النار على حسام البدري .. فيديو
شن عماد متعب مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق هجوما شديدا على مدربه السابق في القلعة الحمراء حسام البدري، قائلا إن البدري كان يتعمد إيذاءه نفسيا وإحراجه وإظهاره بصورة سيئة إمام الجماهير.
يكره الكبار وتعمد إيذائي .. عماد متعب يفتح النار على حسام البدري .. فيديو
شن عماد متعب مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق هجوما شديدا على مدربه السابق في القلعة الحمراء حسام البدري، قائلا إن البدري كان يتعمد إيذاءه نفسيا وإحراجه وإظهاره بصورة سيئة إمام الجماهير.
متهور.. عماد متعب يكشف أسباب إضاعة ازارو الأهداف.. فيديو
كشف عماد متعب مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق عن رأيه في المغربي وليد ازارو مهاجم القلعة الحمراء الحالي، وإضاعته للعديد من الأهداف.
رحيل أيمن حفني .. مرتضى منصور يوضح حقيقة التعاقد مع ازارو ..فيديو
كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن إمكانية التعاقد مع المغربي وليد ازارو مهاجم الأهلي بعد اقتراب رحيله عن القلعة الحمراء بعد الانتقادات التي وجهت له.
منصب جديد لثروت سويلم .. الزمالك لن يسدد مستحقات أجوجو بعد وفاته.. فيديو
كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن أنه عرض على ثروت سويلم المدير التنفيذي السابق لاتحاد الكرة، نفس المنصب بالقلعة البيضاء عقب تقديمه استقالته من الجبلاية.
كشف عماد متعب مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق عن رأيه في المغربي وليد ازارو مهاجم القلعة الحمراء الحالي، وإضاعته للعديد من الأهداف.
رحيل أيمن حفني .. مرتضى منصور يوضح حقيقة التعاقد مع ازارو ..فيديو
كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن إمكانية التعاقد مع المغربي وليد ازارو مهاجم الأهلي بعد اقتراب رحيله عن القلعة الحمراء بعد الانتقادات التي وجهت له.
منصب جديد لثروت سويلم .. الزمالك لن يسدد مستحقات أجوجو بعد وفاته.. فيديو
كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن أنه عرض على ثروت سويلم المدير التنفيذي السابق لاتحاد الكرة، نفس المنصب بالقلعة البيضاء عقب تقديمه استقالته من الجبلاية.