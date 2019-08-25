اهم الاخبار.. انفجار هائل يهز بيروت وحزب الله يكشف السر.. محمد رمضان يسجد عاريا.. التحقيق مع ريهام سعيد

نشر موقع "صدى البلد" عدد من الأخبار المهمة لوقائع حدثت ليلا في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، ونقدّم لكم موجزًا بأهم ما ورد فيها.
اهم الاخبار
اليوم.. التحقيق مع ريهام سعيد بـ المجلس الأعلى للإعلام
تعقد لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الأحد، جلسة تحقيق مع المذيعة ريهام سعيد، بشأن الشكوى المقدمة من المجلس القومي للمرأة ضد برنامج صبايا على قناة الحياة.
محاكمة 5 متهمين في قضية خلية الوراق الإرهابية اليوم
تستكمل اليوم محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، محاكمة 5 متهمين بـ "خلية الوراق الإرهابية"، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين.
حدث ليلا
اهم الاخبار
اليوم.. التحقيق مع ريهام سعيد بـ المجلس الأعلى للإعلام
تعقد لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الأحد، جلسة تحقيق مع المذيعة ريهام سعيد، بشأن الشكوى المقدمة من المجلس القومي للمرأة ضد برنامج صبايا على قناة الحياة.
محاكمة 5 متهمين في قضية خلية الوراق الإرهابية اليوم
تستكمل اليوم محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، محاكمة 5 متهمين بـ "خلية الوراق الإرهابية"، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين.
حدث ليلا
انفجار هائل يهز بيروت
كشف مسؤول بحزب الله لرويترز عن سقوط طائرتين إسرائيليتين مسيرتين سقطت إحداهما في الضواحي الجنوبية لبيروت التي يسيطر عليها حزب الله المدعوم من إيران وانفجرت الثانية قرب الأرض قبيل فجر يوم الأحد.
وأضاف المسؤول بحزب الله أن احدى الطائرتين كانت في طريقها لتنفيذ عملية اغتيال وتسبب انفجار الطائرة الثانية في أضرار جسيمة بأحد أحياء الضواحي الجنوبية قرب المركز الإعلامي لحزب الله.
قطر وجماعة الإخوان الإرهابية ومخطط نهب ثروات الجزائر
كشف تقرير لموقع فرنسي عن دور النظام القطري في سرقة ثروات الشعب الجزائري، بتواطؤ مع مسؤولين في نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وبمساعدة قيادات جماعة الإخوان الإرهابية.
نشر موقع "جلوبال ووتش أنالايزيس" الفرنسي تحقيقا بعنوان "الفرع القطري الإخواني لآل بوتفليقة"، نهب قطر لثروات الجزائر من النفط والغاز، عن طريق المقربين من بوتفليقة
بعد قصف سوريا .. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن حالة التأهب القصوى
ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال نشر مساء السبت وحدات من منظومة الدفاع "القبة الحديدية" على الحدود، تحسبا لتوجيه أي رد على القصف الذي استهدف فيلق القدس الإيراني جنوبي العاصمة السورية دمشق.
تجدد الاشتباكات في هونج كونج واعتقال 29 شخصا
قالت شرطة هونج كونج يوم الأحد إنها اعتقلت 29 شخصا بعد وقوع اشتباكات خلال الليل أُطلق خلالها وابل من الغاز المسيل للدموع لفض احتجاجات مناهضة للحكومة ومع استعداد ذلك المركز المالي الآسيوي لمزيد من المظاهرات خلال اليوم.
ومن اخبار الفن
محمد رمضان يسجد عاريا
أحيا محمد رمضان حفلا غنائيا ضخما، يوم الجمعة الماضي، في بورتو جولف مارينا وسط حضور جماهيري ضخم، وتعمد ارتداء الملابس المثيرة للجدل خلال الحفل، ولكن الغريب في الأمر أنه قام بالسجود على خشبة المسرح شبه عار.
ومن اخبار الرياضة
أخبار الزمالك | منصب جديد لثروت سويلم.. الزمالك لن يسدد مستحقات أجوجو.. و رحيل ايمن حفني والتفاوض مع أزارو
كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن أنه عرض على ثروت سويلم المدير التنفيذي السابق لاتحاد الكرة، نفس المنصب بالقلعة البيضاء عقب تقديمه استقالته من الجبلاية.
ومن جهة أخرى قال مرتضى منصور، إنه لن يسدد مستحقات أجوجو لاعب الزمالك السابق الذي توفى منذ يومين، كما كشف عن رحيل ايمن حفني وتفاوض مع ازارو
هاني حتحوت يكشف المرشحين النهائيين لتدريب الأهلي.. فيديو
كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن أسماء المدربين الأجانب المرشحين النهائيين لتدريب فريق الكرة بالنادي الأهلي، خلفا لـ مارتن لاسارتي.
وأضاف حتحوت خلال تقديمه برنامج «الماتش»، على قناة صدى البلد: «اجتمع الكابتن محمود الخطيب، والمهندس عدلي القيعي، وأمير توفيق لدراسة بعض السير الذاتية، والتي انحصرت مؤخرا بين 3 أشخاص..
منتخب مصر للطائرة يواجه الكاميرون بدورة الألعاب الإفريقية.. اليوم
يلتقي منتخب مصر للكرة الطائرة "رجال" ، نظيره الكاميروني ، اليوم الأحد، فى ثانى مواجهات دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب.
كشف مسؤول بحزب الله لرويترز عن سقوط طائرتين إسرائيليتين مسيرتين سقطت إحداهما في الضواحي الجنوبية لبيروت التي يسيطر عليها حزب الله المدعوم من إيران وانفجرت الثانية قرب الأرض قبيل فجر يوم الأحد.
وأضاف المسؤول بحزب الله أن احدى الطائرتين كانت في طريقها لتنفيذ عملية اغتيال وتسبب انفجار الطائرة الثانية في أضرار جسيمة بأحد أحياء الضواحي الجنوبية قرب المركز الإعلامي لحزب الله.
قطر وجماعة الإخوان الإرهابية ومخطط نهب ثروات الجزائر
كشف تقرير لموقع فرنسي عن دور النظام القطري في سرقة ثروات الشعب الجزائري، بتواطؤ مع مسؤولين في نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وبمساعدة قيادات جماعة الإخوان الإرهابية.
نشر موقع "جلوبال ووتش أنالايزيس" الفرنسي تحقيقا بعنوان "الفرع القطري الإخواني لآل بوتفليقة"، نهب قطر لثروات الجزائر من النفط والغاز، عن طريق المقربين من بوتفليقة
بعد قصف سوريا .. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن حالة التأهب القصوى
ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال نشر مساء السبت وحدات من منظومة الدفاع "القبة الحديدية" على الحدود، تحسبا لتوجيه أي رد على القصف الذي استهدف فيلق القدس الإيراني جنوبي العاصمة السورية دمشق.
تجدد الاشتباكات في هونج كونج واعتقال 29 شخصا
قالت شرطة هونج كونج يوم الأحد إنها اعتقلت 29 شخصا بعد وقوع اشتباكات خلال الليل أُطلق خلالها وابل من الغاز المسيل للدموع لفض احتجاجات مناهضة للحكومة ومع استعداد ذلك المركز المالي الآسيوي لمزيد من المظاهرات خلال اليوم.
ومن اخبار الفن
محمد رمضان يسجد عاريا
أحيا محمد رمضان حفلا غنائيا ضخما، يوم الجمعة الماضي، في بورتو جولف مارينا وسط حضور جماهيري ضخم، وتعمد ارتداء الملابس المثيرة للجدل خلال الحفل، ولكن الغريب في الأمر أنه قام بالسجود على خشبة المسرح شبه عار.
ومن اخبار الرياضة
أخبار الزمالك | منصب جديد لثروت سويلم.. الزمالك لن يسدد مستحقات أجوجو.. و رحيل ايمن حفني والتفاوض مع أزارو
كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن أنه عرض على ثروت سويلم المدير التنفيذي السابق لاتحاد الكرة، نفس المنصب بالقلعة البيضاء عقب تقديمه استقالته من الجبلاية.
ومن جهة أخرى قال مرتضى منصور، إنه لن يسدد مستحقات أجوجو لاعب الزمالك السابق الذي توفى منذ يومين، كما كشف عن رحيل ايمن حفني وتفاوض مع ازارو
هاني حتحوت يكشف المرشحين النهائيين لتدريب الأهلي.. فيديو
كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن أسماء المدربين الأجانب المرشحين النهائيين لتدريب فريق الكرة بالنادي الأهلي، خلفا لـ مارتن لاسارتي.
وأضاف حتحوت خلال تقديمه برنامج «الماتش»، على قناة صدى البلد: «اجتمع الكابتن محمود الخطيب، والمهندس عدلي القيعي، وأمير توفيق لدراسة بعض السير الذاتية، والتي انحصرت مؤخرا بين 3 أشخاص..
منتخب مصر للطائرة يواجه الكاميرون بدورة الألعاب الإفريقية.. اليوم
يلتقي منتخب مصر للكرة الطائرة "رجال" ، نظيره الكاميروني ، اليوم الأحد، فى ثانى مواجهات دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب.