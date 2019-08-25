ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ورشة عمل لمناقشة تطبيق الولاية القضائية العالمية المرتبطة بحصانة الرؤساء

الأحد 25/أغسطس/2019 - 08:26 ص
نميرة نجم تتوسط المشاركين
نميرة نجم تتوسط المشاركين في الدورة
محمود نوفل
عقدت السفيرة الدكتورة نميرة نجم، المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي ورشة عمل في نيويورك مع المستشارين القانونيين لمجموعة البعثات الأفريقية الأعضاء في الأمم المتحدة، لمناقشة نطاق وتطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية المرتبطة بحصانة رؤساء الدول وكبار المسؤولين ،و المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ دورتها الرابعة والستين.

قالت السفيرة نميرة نجم، في تصريحات صحفية إن مبدأ الولاية القضائية العالمية يسمح لدول تجاهل الحصانات وفرض ولايتها القضائية جنائيا على من يدعى ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية أينما ارتكبت وبدون صلة بين المتهم والدولة. 

وأضافت السفيرة أنه مع ذلك، ولمدة 10 سنوات حتى الآن ، توقفت هذه المسألة في اللجنة السادسة للقانون بالأمم المتحدة، وأن هناك العديد من الأفكار حول كيفية المضي قدمًا تحتاج إلى مناقشتها والنظر فيها داخل المجموعة في نيويورك مع مفوضية الاتحاد الأفريقي. 

وأكدت المستشار القانوني للإتحاد الأفريقي أنه عندما قدمت الدول الأفريقية هذا الموضوع خلال عام 2009 ، كان الهدف من ذلك وضع مبادئ توجيهية واضحة بشأن مدي نطاق تطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية لتجنب إساءة استخدام أو سوء استخدام هذا المبدأ لأغراض سياسية، وخاصة عند محاولة تجاهل احترام مبدأ حصانة رؤساء الدول وكبار المسؤولين من الملاحقة القضائية أثناء فترة ولايتهم لمناصبهم.

وأشارت إلى أن انعقاد ورشة العمل بين المكتب المستشار القانوني للإتحاد الأفريقي والمجموعة الأفريقية في نيويورك الهدف منه التوصل إلى استراتيجية حول كيفية دفع القضية إلى الأمام وتقديم تقرير بالنتائج إلى رؤساء الدول في القمة القادمة للاتحاد الأفريقي.

وأضافت نميرة نجم أنه في ضوء هذه المبادئ ناقشت الورشة الأفكار التي طرحها الخبراء القانونيون في المجموعة الأفريقية الذين لديهم فهم دقيق للقضايا المرتبطة بالولاية القضائية العالمية ، حول كيفية دفع النقاش إلى الأمام في اللجنة السادسة للقانون في الأمم المتحدة . 

وأكدت السفيرة أنهم توصلوا إلى توصيات لتقديمها إلى اللجنة الوزارية المفتوحة العضوية المعنية بالمحكمة الجنائية الدولية والتي من المتوقع عقدها على هامش الاجتماع 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2019.

حضر اللقاء من مكتب المستشار القانوني للإتحاد الأفريقي لامى اومالى وارمياس كاسايه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بمشاركة نجم.. اللجنة الوزارية للجنائية الدولية تعقد اجتماعا بالنيجر

نميرة نجم تشارك في توقيع الاتفاقية الأفريقية الخاصة بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة

رؤساء المنظمات الافريقية الاقتصادية الثمانية يبحثون توزيع العمل قبل القمة المصغرة.. صور

الاتحاد الإفريقي: 54 دولة إفريقية وقعت على اتفاقية التجارة الحرة و27 صدقت عليها

الاتحاد الأفريقي يناقش رسالة دكتوراة بجامعة جنيف

الاتحاد الافريقي يحتفل بيوم البحار والمحيطات.. صور

ترشيحاتنا

دوام التوفيق في العبادة .. على جمعة يكشف علامات رضا الله عن عبده

#شيكابالا يتصدر تويتر.. ومغردون: كل لمسة بها سحر خاص

اللحظات الأولى لسقوط طائرتين إسرائيليتين في بيروت وسط تجمعات سكنية.. فيديو

حزب الله يكشف سر انفجار بيروت: أسقطنا طائرتين إسرائيليتين

لم تكن مفيدة .. القباني: استفادة وحيدة حققها الزمالك من مباراة ديكاداها

عروس أصيبت بالسرطان قبل 3 أشهر من زفافها.. فحدثت المعجزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تويوتا تنوي إصدار جديد من TJ كروزر .. صور

بالدولار وبعد الخصم.. سعر غير متوقع لـ فستان دنيا سمير غانم المثير للجدل

جمبسوت مكشوف و ريش أحمر ... زوجة مصطفي فهمي تخطف الأنظار بإطلالة شبابية