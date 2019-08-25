تويوتا تنوي إصدار جديد من TJ كروزر .. صور

تنوى شركة تويوتا اليابانية تدشين TJ كروزر الإنتاجية في معرض طوكيو للسيارات شهر أكتوبر هذا العام، قبل بدء طرحها للبيع في الأسواق بشهر ديسمبر.



وأوضح الموقع الياباني Best Car الخاص بالسيارات أن تويوتا TJ كروزر الجديدة على هيئة كروس أوفر مدمجة ذات تصميم يدمج بين سيارات الـSUV والميني فان، مما يوفر مستوى عاليا من العملية والقوة في الوقت ذاته، ورغم أنها بنفس حجم طراز C-HR، إلا أنها تمتلك أبعادا مختلفة تمامًا بسبب تصميمها الصندوقي، مما يسمح بوجود مقصورة كبيرة ذات 5 أو 7 مقاعد.



وسوف تستند الكروس أوفر الجديدة على منصة TNGA التي سوف تستخدم محرك 1.8 لتر هايبرد من طراز بريوس بجانب خيار محرك 2 لتر من راف فور ويحتمل أيضًا أن تأتي بمحرك 2.5 لتر هايبرد من طراز راف فور.