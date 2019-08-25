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التحالف العربي يعلن إسقاط طائرة حوثية استهدفت مدينة سعودية

الأحد 25/أغسطس/2019 - 08:25 ص
صدى البلد
حسام رضوان
أعلن المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العميد تركي المالكي، أن قوات التحالف تمكنت صباح اليوم الأحد من إسقاط طائرة مسيرة لمليشيات الحوثي الإرهابية، باتجاه الأعيان المدنية بمدينة خميس مشيط جنوبي غرب المملكة العربية السعودية.

وبحسب "العربية"، قال المالكي إن جميع محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل.

وأضاف أن التحالف يتخذ الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين.

وأشار إلى أن المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى الميليشيا الإرهابية، وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف وراءها، كما أن استمرار تبنيها للنجاحات الوهمية عبر إعلامها المضلل يؤكد حجم الخسائر التي تتلقاها وحالة السخط الشعبي تجاهها.

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