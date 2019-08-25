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رشا مجدي: يجب تفعيل دور القانون فى مواجهة المتعدين والقضاء على فوضى الشوارع.. فيديو

الأحد 25/أغسطس/2019 - 09:28 ص
رشا مجدي
رشا مجدي
آيات أحمد
قالت الإعلامية رشا مجدي، إنه يجب تفعيل دور القانون فى مواجهة المتعدين والقضاء على الفوضى فى الشوارع، لافتة إلى أنه يجب تغيير مفهوم وثقافة العمل فى المحليات.

وأضافت رشا مجدي، خلال برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن تفعيل دور القانون فى مواجهة المتعدين على أموال الدولة والشعب من أهم الخطوات التى يجب تنفيذها، لحماية الشوارع والأرصفة من الاعتداءات والإشغالات.

وأشارت رشا مجدي، إلى أنه تم تنفيذ حملة للقضاء على الإشغالات على الأرصفة والشوارع، لحماية المواطنين من الفوضى والإهمال بسبب إشغالات الأرصفة.

وأوضحت أن المحليات قضية هامة يجب اقتحام ملفاتها للقضاء على الفوضى والإهمال، وفرض هيبة الدولة والقانون على الجميع.

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