الإعلاميين تقرر منع ظهور مقدم برامج على شاشة الحدث اليوم.. تفاصيل

أرسلت نقابة الإعلاميين خطابا لإدارة قناة "الحدث اليوم" بمنع صبحي الحفناوي، مقدم برامج بقناة "الحدث اليوم"، من الظهور على الشاشة، لعدم حصوله على تصريح مزاولة المهنة، كما أنه غير مقيد بجدوال النقابة.



وأوضحت النقابة في بيان، الأحد، أنه وفقا للمادة 19 من قانون النقابة "يحظر ممارسة النشاط الإعلامي لغير المقيدين بجداول النقابة أو الصادر لهم تصريح مؤقت بمزاولة المهنة من النقابة".