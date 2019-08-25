داليا أيمن: يجب تشديد الرقابة من مسئولي المحليات بشكل يومى.. فيديو

أكدت الإعلامية داليا أيمن، أنه يجب تشديد الرقابة من المسئولين بالمحليات بشكل يومى لإزالة أى مخالفة بالشوارع، لافتة إلى أن معظم الكافيهات والمقاهى تعتدى على حقوق المواطنين وتشغل الأرصفة.



وأضافت داليا أيمن خلال برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» أن هناك حالات حوادث كثيرة تعرض لها المواطنين بسبب السير فى نهر الطريق نتيجة لإشغالات الأرصفة، موضحة أن حملة "الشارع والرصيف من حقى" ستتصدى لتلك الظواهر غير المرغوبة.



وقالت داليا أيمن، إن ملف المحليات مهم ويجب على الدولة التحرك فيه بشكل أسرع لحماية مواطنيها ولتطوير المدن.



وتابعت داليا أيمن، أن مظاهر الإهمال والفوضى على الأرصفة والشوارع تسيئ للدولة، ويجب مواجهتها من خلال تشديد الرقابة وقيام المسئولين بالمحليات بدورهم بشكل يومي وتطبيق القانون وبقوة على كل المخالفين.