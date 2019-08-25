الزراعة تنظم قافلة توعوية عن تدوير مخلفات قش الأرز بالبحيرة

أعلن المهندس محمد الزواوى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة عن تنظيم إدارة الإرشاد الزراعى قافلة تدريبية تضم عدة ندوات وورش عمل موسعة لتوعية المزارعين فى مجال تدوير مخلفات قش الأرز موسم 2019 م والاستفادة منه تحت اشراف المهندس ناجى السيد مدير الإدارة وبالاشتراك مع جهاز شئون البيئة بالمحافظة.





وأوضح "الزواوى" أن قش الأرز ثروة قومية مهدرة و هناك العديد من الطرق التي تمكن من الاستفادة منه بدلًا من حرقه، لذلك يجب الإستفادة منه بتحويله إلى أسمدة عضوية أو أعلاف غير تقليدية أو طاقة نظيفة مما يساعد فى تحقيق الزراعة النظيفة وحماية البيئة من التلوث ومن ثم تحسين الوضع الاقتصادى والبيئى.





وأشار المهندس ناجى السيد مدير إدارة الإرشاد الزراعى إلى أن برنامج القافلة يتم تنفيذه فى المراكز التالية "دمنهور الأحد 25/8/2019، إيتاى البارود 26/8/2019، المحمودية 27/8/2019، أبو حمص 28/8/2019، شبراخيت 29/8/2019، الدلنجات 1/9/2019، كوم حمادة 2/9/2019، أبو المطامير وجناكليس 3/9/2019، كفر الدوار 4/9/2019، الرحمانية 5/9/2019، ادكو ورشيد 8/9/2019".



