اليوم.. الأعلى للإعلام يفتح التحقيق فى مخالفات تامر أمين

تفتح لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة جمال شوقى اليوم، الأحد، التحقيق فى الشكوى التى تقدم بها المجلس القومي للمرأة ضد برنامج آخر النهار الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين على قناة النهار.



وتضمنت الشكوى المقدمة للمجلس، أن الحلقة التى تحدث فيها مقدم البرنامج مع الضيفة الدكتورة النائبة رانيا علوانى بأسلوب يفتقر إلى آداب اللياقة، وأصول المهنية الإعلامية من خلال حواره الذى اتسم بالسخرية من الضيفة لقيامها بالعديد من الأعمال خلال حياتها المهنية، إلى جانب الإساءة التى وجهها إلى زوج الضيفة، والسخرية من دعمه ومساندته القوية لها مما يعد إساءة الى رجال مصر الداعمين لعمل المرأة.



وطالب المجلس القومى للمرأة فى شكواه باتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المجلس الأعلى للإعلام فى هذا الشأن.