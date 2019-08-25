فندق حرب الكواكب.. منتجع مبهر لعشاق سلسلة الأفلام الأسطورية من ديزني

كشفت شركة ملاهى ديزنى عن فندقها الجديد الذى سيتم افتتاحه في ولاية فلوريدا الأمريكية.





وذكرت صحيفة (صن) البريطانية أن الفندق الجديد المسمى "جالاكتيك ستاركروزر" تجربة حية مثيرة للنزلاء مع طاقم الفندق .





وتم الكشف عن الفندق الجديد فى معرض دى 23 في فلوريدا حيث يجرى بناؤه حاليا وراء "ستار وارز جالاكى ايدج" فى فلوريدا ويسمح للنزلاء بقضاء ثلاثة أيام وليلتين.





وستتاح للنزلاء فرصة المغامرة في المركبة الفضائية للشركة والتعرف بصورة أكبر على مختلف الشخصيات وأن يكونوا عناصر فاعلة فى قصص حرب الكواكب.



