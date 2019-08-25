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ملاذ آمن.. خبير اقتصادي يكشف أسباب دعوة مصر للمشاركة في قمة مجموعة السبع.. فيديو

الأحد 25/أغسطس/2019 - 09:55 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي و نظيره الفرنسي
مي محمد
قال إيهاب سمرة، الخبير الاقتصادي، إن مجموعة السبع كانت في الماضي تتكون من 5 دول فقط وهي: أمريكا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، اليابان، ومن ثم انضمت إليها دولتي كندا وإيطاليا، لافتا إلى أن هذه المجموعة تأسست منذ عام 1975.

وأضاف إيهاب سمرة، خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم، الأحد، أن هذه الدول كانت تقود النمو الصناعي والتكنولوجيا الحديثة، منوها إلى أن هذه المجموعة تنتج 40% من اقتصاد العالم، لافتا إلى أن عدد سكانها لا يتجاوز 10% من سكان العالم.

وأوضح أن هذه الدول السبع يعدون الأعلى والأكبر من حيث مستوى الدخل، ولكنهم يعانون من نقص في الموارد الغذائية فيقومون باستيرادها، نظرا لأنهم دول غير زراعية، مؤكدا أن مشاركة مصر في قمة مجموعة السبع ستعود على القارة الإفريقية بنتائج إيجابية.

وتابع أن العالم سيشهد خلال الفترة القادمة حالة من الركود الاقتصادي، وقد يستمر من 5 إلى 7 سنوات، وبالتالى فكرت هذه الدول في دول آمنة للاستثمار "ملاذ أمن"، وأسواق جديدة تقوم بتنشيط منتجاتها، مؤكدا أن وكالة بلومبيرغ نيوز قد أعلنت أن مصر تعد ملاذا آمنا اقتصاديا وأمنيا وسياسيا، ولذلك قامت هذه الدول بدعوة مصر للمشاركة.

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