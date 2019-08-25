بدء المقابلات الشخصية للمرشحين للدورات التدريبية بمركز سقارة.. صور

بدأت اليوم، لجان المقابلات الشخصية لاختبارات تحديد المستوي لدورة إعداد مدربين بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة TOT والتى تستمر حتى الخميس القادم.



وأوضح المركز أن كل مرشح يمر خلال المقابلة علي 3 لجان مقابلة كل لجنة مكونة من 5 أعضاء كلهم خبراء في الإدارة المحلية.



وقد أجرى المركز الاختبارات التحريرية للمتقدمين الأسبوع الماضي لـ 2160 مرشحا من جميع المحافظات، وتضمنت الدورة الـ tot وقادة المستقبل والحاسب الآلى واللغة الإنجليزية.



ويتم إجراء اختبارات تحريرية وعددها خمسة اختبارات وتشمل اللغه الإنجليزية والحاسب الآلي والذكاء والمعلومات العامة والسلوكيات وقياس المهارات الشخصية.





وأكدت وزارة التنمية المحلية أنها تبذل قصارى جهدها لتطوير منظومة التدريب علي مستوي محافظات الجمهورية من خلال مركز تدريب سقارة، بالإضافة إلى دعم مراكز التدريب الإقليمية بالمحافظات وتذليل كافة العقبات أمامهم وتدعيمهم بالمواد العلمية والدراسية وتقديم الاستشارات التدريبية ورفع مستوى القائمين على منظومة التدريب وبناء القدرات وإدارة الموارد البشرية بالمحافظات.

