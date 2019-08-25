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حوادث

حبس 20 تاجر مخدرات في القليوبية

الأحد 25/أغسطس/2019 - 09:53 ص
سجن
سجن
إبراهيم الهوارى
أمرت النيابة العامة بالقليوبية بحبس 20 تاجر مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة حيازة مواد مخدرة واسلحة نارية.

وأمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات وإرسال الأسلحة المضبوطة إلى المعمل الجنائى لفحصها.

وكانت توجيهات اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، للواء هشام سليم مدير المباحث تقضي بعمل حملات أمنية موسعة على بعض البؤر الإجرامية لترويج المخدرات.

وأسفرت حملة مكبرة، بقيادة العميد وائل نبيل رئيس مكتب المخدرات بمديرية الأمن عن ضبط 20 تاجر مخدرات بحوزتهم 600 جرام حشيش، و300 قرص مخدر، وكيلو بانجو و500 جرام وبحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة وكميات من الطلقات.

أحيل المتهمون للنيابة فتولت التحقيق.

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