روما يواجه جنوى في افتتاح مبارياته بالدوري الإيطالي

يستضيف فريق روما نظيره جنوى، اليوم، في تمام التاسعة إلا ربع مساء، على ملعب الأوليمبيكو، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإيطالي.



ويسعى روما لاقتناص نقاط المباراة الثلاث على أرضه ووسط جماهيره، بينما يستهدف جنوى الخروج من المباراة بنتيجة إيجابية.



وكان روما احتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الموسم الماضي، برصيد 66 نقطة، بينما نجا جنوى من الهبوط بصعوبة بعدما حصد 38 نقطة.



ويلتقي اليوم ايضا ضمن الجولة نفسها، ميلان مع أودينزي، وفيرونا مع بولونيا وتورينو مع ساسولو، وسامبدوريا مع لاتسيو، وكالياري مع بريشيا وسبال مع أتلانتا.