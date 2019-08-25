ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

روما يواجه جنوى في افتتاح مبارياته بالدوري الإيطالي

الأحد 25/أغسطس/2019 - 10:19 ص
روما
روما
محمد السعيد
يستضيف فريق روما نظيره جنوى، اليوم، في تمام التاسعة إلا ربع مساء، على ملعب الأوليمبيكو، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإيطالي.

ويسعى روما لاقتناص نقاط المباراة الثلاث على أرضه ووسط جماهيره، بينما يستهدف جنوى الخروج من المباراة بنتيجة إيجابية.

وكان روما احتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الموسم الماضي، برصيد 66 نقطة، بينما نجا جنوى من الهبوط بصعوبة بعدما حصد 38 نقطة.

ويلتقي اليوم ايضا ضمن الجولة نفسها، ميلان مع أودينزي، وفيرونا مع بولونيا وتورينو مع ساسولو، وسامبدوريا مع لاتسيو، وكالياري مع بريشيا وسبال مع أتلانتا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منافسات الدوريات الأوروبية .. مواعيد مباريات اليوم الأحد 25-8-2019

ميلان يستهل مشواره في الدوري الإيطالي بمواجهة أودينيزي

ترشيحاتنا

حزب الله يكشف تفاصيل جديدة عن سقوط الطائرتين الإسرائيليتين في بيروت

لأصحاب الأراضي الزراعية.. تنظيف المصارف والمراوي عليك.. والغرامة تصل لألف جنيه

دوام التوفيق في العبادة .. على جمعة يكشف علامات رضا الله عن عبده

الماء والليمون للتخسيس بدون ريجيم.. تناوليه فى هذا الوقت

في شهر واحد.. طريقة منزلية لتنعيم الشعر الجاف

الإفتاء: نهى رسول الله عن معاملة الآباء لأبنائهم بهذه الطريقة

أخبار الرياضة ليلا.. عماد متعب يفتح النار على البدري.. وحقيقة تعاقد الزمالك مع ازارو

هاني حتحوت يكشف المرشحين النهائيين لتدريب الأهلي.. فيديو

رحيل أيمن حفني .. مرتضى منصور يوضح حقيقة التعاقد مع ازارو ..فيديو

وليد ازارو .. تعرف على مصير عروض شراء مهاجم الأهلى

منصب جديد لثروت سويلم .. الزمالك لن يسدد مستحقات أجوجو بعد وفاته.. فيديو

بعد تصريحاته الأخيرة عن البدري.. رواد السوشيال ميديا يدعمون عماد متعب

ليفربول ضد ارسنال .. تعليق مثير لـ كلوب على هدف محمد صلاح الثالث .. فيديو

يكره الكبار وتعمد إيذائي .. عماد متعب يفتح النار على حسام البدري .. فيديو

انهيار بركات .. متعب يكشف كواليس صدمة هزيمة الأهلى بخماسية من صن داونز .. فيديو

انا صاحب الكورة| حفلة أهداف.. اضربك فين مفيش في وشك مكان.. الزمالك يتأهل على حساب ديكاداها بدوري الأبطال.. فيديو

مواعيد مباريات اليوم الأحد 25-8-2019 في دوري أبطال أفريقيا

مواعيد مباريات اليوم 25 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تويوتا تنوي إصدار جديد من TJ كروزر .. صور

بالدولار وبعد الخصم.. سعر غير متوقع لـ فستان دنيا سمير غانم المثير للجدل

جمبسوت مكشوف و ريش أحمر ... زوجة مصطفي فهمي تخطف الأنظار بإطلالة شبابية