تعليقات متناقضة حول صور منة فضالى على الانستجرام

نشرت الفنانة منة فضالى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة جديدة تجمعها بمدرب رياضة الملاكمة الخاص بها بشاطئ سيدى عبد الرحمن الساحل الشمالى.كتبت معلقة على الصورة إن الشاطئ من الممكن أن يكون مكانا جيدا للتدريب مع المدرب الخاص بها.وجاءت التعليقات متناقضة حول جسدها فكانت أبرز التعليقات:بذمتك ده جسم ده جسم محاسبماشاء الله نفسي اوصل للجسم دهالجسم مش متناسقبرافو الجيم عامل مفعول استمريالجيم باين يا منه في مجهود وشغل جامديذكر أن منة فضالي تشارك في الجزء الثاني من مسلسل "قيد عائلي"، والذي يشهد مشاركة عدد ‏كبير من الفنانين.‏