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فن

تعليقات متناقضة حول صور منة فضالى على الانستجرام

الأحد 25/أغسطس/2019 - 10:00 ص
صدى البلد
رنا اشرف
نشرت الفنانة منة فضالى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة جديدة تجمعها بمدرب رياضة الملاكمة الخاص بها بشاطئ سيدى عبد الرحمن الساحل الشمالى.

كتبت معلقة على الصورة إن الشاطئ من الممكن أن يكون مكانا جيدا للتدريب مع المدرب الخاص بها.

وجاءت التعليقات متناقضة حول جسدها فكانت أبرز التعليقات:

بذمتك ده جسم ده جسم محاسب

ماشاء الله نفسي اوصل للجسم ده

الجسم مش متناسق

برافو الجيم عامل مفعول استمري

الجيم باين يا منه في مجهود وشغل جامد

يذكر أن منة فضالي تشارك في الجزء الثاني من مسلسل "قيد عائلي"، والذي يشهد مشاركة عدد ‏كبير من الفنانين.‏

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