ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وائل كفوري يقدم موالا غنائيا لـ سعد الحريري ووالده.. فيديو

الأحد 25/أغسطس/2019 - 10:12 ص
وائل كفوري
وائل كفوري
شروق ابراهيم
حرص الفنان اللبناني وائل كفوري على توجيه تحية خاصة لـ رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الذي حضر حفله الغنائي في مهرجان صيدا اللبناني أول أمس الجمعة، حيث قدم ملك الرومانسية موالًا غنائيًا عنه وعن والده الراحل رفيق الحريري.

وتفاعلت الجماهير بشكل كبير مع كفوري الذي ابدع في غناء الموال، واتضح ذلك من خلال فيديو تداول بشكل كبير بموقع التدوين الاجتماعي تويتر.

وعلى صعيد آخر، كانت أنجيلا بشارة قد فتحت النار على طليقها وائل كفوري مؤخرا، وأوضحت حجم العنف الذي تعرضت له مؤخرا خلال مقابلة مع أحد الإصدارات الصحفية اللبنانية.

وأوضحت أنجيلا بشارة مسألة العنف الذي تعرّضت له، كما كشفت حقائق صادمة عن شخصية مطلقها، وعن مساومته إياها على نفقة ابنتيه، في مقابلة مع صحيفة "النهار" اللبنانية.

وقالت أنجيلا بشارة إن وائل كفورى لم يحفظ العشرة بينهما، وأضافت: "موضوع العنف بحقى ليس جديدًا، وحدث مرّة أن تطور الأمر بيننا وتطلّب نقلي إلى المستشفى، ثم سامحته وأبديتُ استعدادًا لطيّ الصفحة.. فليسامحه الله".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد الانفصال.. طليقة وائل كفوري تظهر على فيسبوك بجلسة تصوير جديدة

بعد انفصاله عن زوجته.. وائل كفوري يطرح أحدث أغانيه "استشبهت فيكي‬⁩"

بعد سنوات من الزواج السرى.. تصرف مثير للجدل من طليقة وائل كفورى

طليقة وائل كفوري تستعين بـ ناشطة حقوقية لـ حضانة أطفالها

أنجيلا بشارة تلجأ للقضاء.. تصاعد الأزمة بين وائل كفوري ومطلقته

طليقة وائل كفوري تكشف عن النفقة التي يقدمها لابنته وتعترف بضربها

ترشيحاتنا

طريقة عمل عجة البطاطس والبيض

الفاصوليا بـ 35 جنيها.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاحد 25-8-2019.. فيديو

رحيل أيمن حفني .. مرتضى منصور يوضح حقيقة التعاقد مع ازارو ..فيديو

عروس أصيبت بالسرطان قبل 3 أشهر من زفافها.. فحدثت المعجزة

وليد ازارو .. تعرف على مصير عروض شراء مهاجم الأهلى

يكره الكبار وتعمد إيذائي .. عماد متعب يفتح النار على حسام البدري .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تويوتا تنوي إصدار جديد من TJ كروزر .. صور

بالدولار وبعد الخصم.. سعر غير متوقع لـ فستان دنيا سمير غانم المثير للجدل

جمبسوت مكشوف و ريش أحمر ... زوجة مصطفي فهمي تخطف الأنظار بإطلالة شبابية