وائل كفوري يقدم موالا غنائيا لـ سعد الحريري ووالده.. فيديو

حرص الفنان اللبناني وائل كفوري على توجيه تحية خاصة لـ رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الذي حضر حفله الغنائي في مهرجان صيدا اللبناني أول أمس الجمعة، حيث قدم ملك الرومانسية موالًا غنائيًا عنه وعن والده الراحل رفيق الحريري.



وتفاعلت الجماهير بشكل كبير مع كفوري الذي ابدع في غناء الموال، واتضح ذلك من خلال فيديو تداول بشكل كبير بموقع التدوين الاجتماعي تويتر.



وعلى صعيد آخر، كانت أنجيلا بشارة قد فتحت النار على طليقها وائل كفوري مؤخرا، وأوضحت حجم العنف الذي تعرضت له مؤخرا خلال مقابلة مع أحد الإصدارات الصحفية اللبنانية.



وأوضحت أنجيلا بشارة مسألة العنف الذي تعرّضت له، كما كشفت حقائق صادمة عن شخصية مطلقها، وعن مساومته إياها على نفقة ابنتيه، في مقابلة مع صحيفة "النهار" اللبنانية.



وقالت أنجيلا بشارة إن وائل كفورى لم يحفظ العشرة بينهما، وأضافت: "موضوع العنف بحقى ليس جديدًا، وحدث مرّة أن تطور الأمر بيننا وتطلّب نقلي إلى المستشفى، ثم سامحته وأبديتُ استعدادًا لطيّ الصفحة.. فليسامحه الله".



