توتنهام يستضيف نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

يستضيف فريق توتنهام هوتسبير نظيره نيوكاسل يونايتد، اليوم، الأحد، في تمام الخامسة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".



الدوري الانجليزي .. ويسعى توتنهام في مواجهة اليوم، لتحقيق الفوز على نيوكاسل يونايتد، من أجل استعادة مكانته في المربع الذهبي بالبريميرليج.



وبدأ السبيرز مشواره في الدوري الانجليزي بالفوز على أستون فيلا بثلاثية مقابل هدف، قبل أن يتعادل أمام مانشستر سيتي بنتيجة 2-2، ضمن منافسات الجولة الثانية والماضية.



ويحتل توتنهام المركز السادس في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 4 نقاط، بينما يأتي نيوكاسل يونايتد في المركز التاسع عشر بلا أي نقاط.



ويلتقي اليوم أيضًا مانشستر سيتي مع نظيره بورنموث، حيث سيحل ضيفًا عليه في تمام الثالثة عصرًا، كما يلتقي ولفرهامبتون مع نظيره بيرنلي في تمام الخامسة مساءً، ضمن منافسات الجولة ذاتها.