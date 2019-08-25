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رياضة

محمد صلاح يحتفل بـ أهداف ليفربول في شباك ارسنال.. بهذه الطريقة

الأحد 25/أغسطس/2019 - 10:09 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
مصطفى كرم
احتفل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بانتصار فريقة ليفربول ب 3 أهداف علي ارسنال في مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشر محمد صلاح صورة له عبر "story " بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام وظهر في الصورة وهو يحتفل  أمس بالهدف الثاني الذي أحرزه في شباك ارسنال في الدوري الإنجليزي.

والتقطت الصورة من الخلف أثناء احتفال صلاح ليظهر تيشرته من الخلف مع رفع صلاح يديه للاحتفال مع الجمهور، في فوز فريقه على ارسنال في الدوري الإنجليزي.

وفاز ليفربول ب 3 أهداف نظيفة علي فريق ارسنال في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز وأحرز محمد صلاح هدفين.

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