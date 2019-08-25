بعد ريهام سعيد نقابة الإعلاميين توقف مذيعا لحين توفيق أوضاعه

أصدرت نقابة الإعلاميين بيانا اليوم، أعلنت فيه، إيقاف صبحى أحمد عبد الله الحفناوى الشهير بـ "صبحى الحفناوى" مقدم برامج بقناة الحدث اليوم، وذلك لحين توفيق أوضاعه مع النقابة تطبيقا لنصوص المواد 2-19_88_89 من قانون النقابة.



وأضافت النقابة أن ذلك جاء إيماء إلى الشكوى المقدمة من هانى موسى الصحفى بمؤسسة دار الهلال الصحفية ضد صبحى أحمد عبد الله الحفناوى الشهير بـ"صبحى الحفناوى" مقدم برامج بقناة الحدث اليوم لممارسته تقديم البرامج دون القيد بالنقابة أو الحصول على تصريح مزاولة المهنة.



فى ذات السياق وجهت إدارة قناة الحدث اليوم خطابا إلى الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين تفيد فيه بأن إدارة القناة قررت وقف صبحى الحفناوى مقدم برنامج دنيا الدواجن لحين تقنين أوضاعه مع النقابة.