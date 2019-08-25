باريس سان جيرمان يواجه تولوز اليوم في الدوري الفرنسي

يستضيف فريق باريس سان جيرمان نظيره تولوز، اليوم، الأحد، في تمام التاسعة مساء، على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.



ويسعى باريس سان جيرمان لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد السقوط أمام رين في الجولة الماضية، بينما يطمح تولوز في تحقيق نتيجية إيجابية أمام حامل لقب الدوري الفرنسي الموسم الماضي.



ويفتقد باريس سان جيرمان لخدمات نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا في مباراة اليوم، لحين تحديد موقفه مع الفريق في الموسم الحالي، سواء بالبقاء أو الرحيل.



ويحتل تولوز المركز الثامن في جدول الدوري الفرنسي برصيد 4 نقاط، بينما يحتل باريس سان جيرمان المركز الـ 12 بـ 3 نقاط.