مؤتمر دولي عن التربية الخاصة بكلية بنات عين شمس .. 14 سبتمبر

أعلنت كلية البنات بجامعة عين شمس، أنها تستعد حاليا لتنظيم المؤتمر الدولي الثاني لمركز الدراسات والبحوث والخدمات المتكاملة بعنوان "التربية الخاصة بين الواقع والمأمول"، بالتعاون مع مؤسسة بورسعيد للإرشاد النفسي والأسرى وذلك فى ١٤ من سبتمبر المقبل بالمركز الثقافى بمحافظة بورسعيد.



وقالت الكلية في بيان رسمي لها إن هذا المؤتمر سيتم تنظيمه برعاية اللواء أركان حرب عادل غضبان محافظ بورسعيد و الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس و الدكتور نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة و ترأس المؤتمر الدكتورة رقية شلبى عميدة كلية البنات ، و مقرر المؤتمر الدكتورة مى حلمى ، وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع ، و تنمية البيئة ، و أمينا المؤتمر الدكتورة هيام صابر شاهين مدير مركز الدراسات والبحوث و الخدمات المتكاملة و ا. محمد الجويلى المدير التنفيذي لمؤسسة بورسعيد الإرشاد النفسي والأسرى.



وأشارت الدكتورة رقية شلبى عميدة كلية البنات أن المؤتمر يهدف إلى إلقاء الضوء على دور المؤسسات التعليمية و خاصة الجامعات وكذلك المؤسسات الصحية و الإجتماعية ومؤسسات المجتمع المدنى فى متابعة آخر المستجدات والتوجهات الحديثة فى التربية الخاصة، و متابعة القضايا والمستجدات فى مجال التربية الخاصة فٌيما يتعلق بالبرامج والمناهج المرتبطة بهذا المجال، وكذلك تشجيع استخدام الوسائل والمعينات المناسبة التى تمكن ذوي الإحتياجات التربوية الخاصة بمختلف فئاتهم من تنميٌة قدراتهم وإمكاناتهم بما يتناسب مع استعداداتهم.



وأضافت الدكتورة مى حلمى أن محاور المؤتمر تدور حول الاستراتيجيات التعلٌيمية والوسائل التكنولوجية الحديثة فى التربية الخاصة و معايير مناهج ذوي الاحتياجات الخاصة بالمراحل التعلٌيمية المختلفة و الإدارة المدرسية وتربية ذوي الاحتياجات الخاصة وتأهيل العاملين فى مجال تربية وتعلٌيم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة فى ضوء الاتجاهات العالمية الحديثة.