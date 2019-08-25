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فن

بسبب أزمة النفايات.. راغب علامة يهاجم الحكومة اللبنانية

الأحد 25/أغسطس/2019 - 11:14 ص
راغب علامة
راغب علامة
شروق ابراهيم
هاجم المطرب راغب علامة الحكومة اللبنانية، من خلال تغريدة بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر"، بسبب أزمة النفايات في شوارع لبنان المثارة منذ أشهر عديدة.

وغرد راغب علامة بموقع التدوين الاجتماعي تويتر: "لما بتهاجم حرامي بيقوموا عليك الحرامية.. ولما بتهاجم الدولة لأنها لا حلول عندها للنفايات وبيقوموا عليك النفايات البشرية لأنهم فرحانين بروائحهم.. بلوك للنفايات".

وهذه ليست تغريدة لـ راغب علامة حول أزمات لبنان، حيث كتب امس ايضا عبر منصة تويتر: "حكومة من 30 وزيرًا وما في كهربا ولا ماء ولا حل للنفايات ولا للصرف الصحي ولا للبيئة اللي ربنا وهبنا إياها ولا للاقتصاد ولا محاسبة للحراميين اللي سرقوا البلد ونهبوه وحطوا علينا ديون تفوق الـ100 مليار دولار".

وأضاف "راغب": "يا ضيعانك يا لبنان".

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