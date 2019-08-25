طوابير التأمين الصحي بالمنوفية مأساة لا تنتهي.. وكبار السن يفترشون الطرقات

طوابير ممتدة وكبار السن يفترشون الطرقات من الثامنة صباحا، أملا في الحصول على علاج يخفف متاعبهم الصحية، إلا أن المعاملة من القائمين على علاجهم لا تناسب ظروفهم، حيث يتم تركهم ينتظرون لساعات طويلة في الشوارع.



شقة صغيرة في عمارات سكنية هي مقرات التأمين الصحي في مراكز محافظة المنوفية، لا تتناسب مع تقديم خدمة صحية مميزة للمترددين على التأمين الصحي.



وقال محمد عثمان، من أهالي مدينة قويسنا: إن معظم أطباء التأمين الصحي لا يعرفون الرحمة، حيث يأتون متأخرين ويذهبون مبكرا دون وجود عين للعطف على المرضى الذي تمتد طوابيرهم خارج أسوار مقر التأمين الصحي بقويسنا، موضحا أن أحد العاملين في التأمين الصحي بقويسنا طرد أحد المرضى قائلا: "مش شغال غور في داهية".



وأضاف، علي السيد، أن الموظفين والأطباء في التأمين الصحي ينصرفون مبكرا في الـ 11 صباحا رغم أنهم يأتون متأخرين، ويعود المواطن بخيبة أمل ليتردد أكثر من يوم على مقر التأمين الصحي لإنهاء أوراقه والتي قد تمتد إلى أسبوع أو أكثر إلى جانب أن مقر التأمين الصحي بقويسنا يقع في الطابق الرابع وهناك مرضى وكبار سن لا يقدرون على صعود السلم.



وقد ناشدت الجمعية المصرية لحقوق الإنسان، محافظ المنوفية والمسئولين عن التأمين الصحي بالنظر بعين الرأفة لمرضى التأمين الصحي، حيث تحول مكان انتظار المرضى وحمايتهم من الشمس الى مكان لتجميع خشب محطم مع ترك المرضى في الحر في الشارع، مطالبين بزيارة للمسؤلين للتأمين الصحي، حيث ستتقدم الجمعية ببلاغ للنائب العام نتهم فيه المسئؤلين بإهمالهم في أداء وظيفتهم وإهدارهم لكرامة المواطن.

