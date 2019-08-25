ممثلا عن مصر والشرق الأوسط .. تمثيل مشرف لاستاذ بطب الأزهر بمؤتمر دولى بالبرتغال

أعربت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة ، عن اعتزازها وتشرُفها بتمثيل أستاذ من أساتذتها والخبير في علم الروماتيزم وأمراض المفاصل الدكتور هشام صلاح حمود، الأستاذ بقسم الروماتيزم بكلية طب الأزهر، ممثلًا وحيدًا عن مصر والشرق الأوسط بالندوة الدولية *International Symposium for Intraarticular Treatment * ، لعلاج المفاصل بمدينة لشبونة بالبرتغال.



وأوضح بيان المركز الإعلامي بجامعة الأزهر أن الندوة الدولية لعلاج المفاصل *International Symposium for Intraarticular Treatment * كانت قد وجهت الدعوة إلى العالم والخبير الكبير في مجال الأمراض الروماتزمية وآلام المفاصل والعمود الفقري الدكتور هشام حمود استشاري الروماتيزم والتأهيل بكلية الطب جامعة الأزهر، ممثلا عن مصر والشرق الأوسط وعضوا في مجموعة الخبراء المتخصصين، وذلك للمساهمة في وضع المعايير الدولية الحديثة لاختيار المرضي للحقن الموضعي في مرض خشونة المفاصل، والتي تقام هذا العام في مدينة لشبونة - البرتغال يوم 5 أكتوبر 2019.



ويعقد المؤتمر بوجود لفيف من الخبراء من مختلف دول العالم على رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وإيطاليا وفرنسا وسويسرا وبولندا.



جدير بالذكر أن الندوة الدولية تعقد كل عامين في جميع أنحاء أوروبا وبشكل مستمر لبحث ومناقشة الموضوعات الحديثة التي تتعلق بعلاج المفاصل ووضع الأهداف والتطورات المستقبلية لعلاج خشونة المفاصل.