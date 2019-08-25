ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ كيمياء: قفزات غير عادية فى البحث العلمى على المستوى العالمي.. فيديو

الأحد 25/أغسطس/2019 - 11:14 ص
صدى البلد
آيات أحمد
قال الدكتور عبد الباسط نبيل، أستاذ الكيمياء بالمركز القومى للبحوث، إن هناك تطورا ملحوظا فى البحث العلمى مؤخرًا، لافتًا إلى أن هناك قفزات غير عادية فى البحث العلمى على مستوى العالمى، موضحًا أنه يجب أن تكون الكوادر العلمية المصرية مؤهلة لكى تستوعب التطورات البحثية.

وأضاف الدكتور عبد الباسط نبيل، خلال لقاء خاص ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك نهضة علمية فى مصر، خاصة بين شباب الباحثين، والذين يعتبرون دماء جديدة للتطوير داخل البلاد.

وأشار الدكتور عبد الباسط نبيل، إلى أنه يجب مواكبة التطورات العالمية البحثية ومواكبة متطلبات السوق الخارجى ومحاولة التنافس فيه. 

وتابع الدكتور عبد الباسط نبيل، أنه متخصصة فى كيمياء صناعة الغزل والنسيج والتى تحتوى على عدة مراحل ميكانيكية، مؤكدًا أنه يجب توافر البعد البيئى خلال صناعة المنسوجات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ننشر أبرز أسماء المكرمين من الرئيس السيسي في عيد العلم

السيسى يكرم 18 عالما فى احتفالية عيد العلم.. ويؤكد: مصر الجديدة تولي أهمية قصوى لبناء الإنسان المصري صحيا وعلميا وثقافيا.. وحان الوقت لتحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد يقوم على العلم والمعرفة

الحائز على جائزة النيل: شعرنا بالتقدير من الدولة بعد تكريم الرئيس لنا

ترشيحاتنا

الريال السعودى يسجل 4,44 جنيه .. أسعار العملات العربية اليوم الاحد 25-8-2019

ليفربول ضد ارسنال .. تعليق مثير لـ كلوب على هدف محمد صلاح الثالث .. فيديو

الجيش اللبناني يكشف تفاصيل سقوط طائرتي درون إسرائيليتين جنوب بيروت

بعد تصريحاته الأخيرة عن البدري.. رواد السوشيال ميديا يدعمون عماد متعب

ننشر مواعيد تسليم شقق محدودى الدخل بمايو وبدر والعبور

بحضور الممثل القانونى لقناة الحياة.. الأعلى للإعلام يحقق مع ريهام سعيد اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تويوتا تنوي إصدار جديد من TJ كروزر .. صور

بالدولار وبعد الخصم.. سعر غير متوقع لـ فستان دنيا سمير غانم المثير للجدل

جمبسوت مكشوف و ريش أحمر ... زوجة مصطفي فهمي تخطف الأنظار بإطلالة شبابية