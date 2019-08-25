أستاذ كيمياء: قفزات غير عادية فى البحث العلمى على المستوى العالمي.. فيديو

قال الدكتور عبد الباسط نبيل، أستاذ الكيمياء بالمركز القومى للبحوث، إن هناك تطورا ملحوظا فى البحث العلمى مؤخرًا، لافتًا إلى أن هناك قفزات غير عادية فى البحث العلمى على مستوى العالمى، موضحًا أنه يجب أن تكون الكوادر العلمية المصرية مؤهلة لكى تستوعب التطورات البحثية.





وأضاف الدكتور عبد الباسط نبيل، خلال لقاء خاص ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك نهضة علمية فى مصر، خاصة بين شباب الباحثين، والذين يعتبرون دماء جديدة للتطوير داخل البلاد.





وأشار الدكتور عبد الباسط نبيل، إلى أنه يجب مواكبة التطورات العالمية البحثية ومواكبة متطلبات السوق الخارجى ومحاولة التنافس فيه.



