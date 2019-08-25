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إندبندنت وومان.. إسراء حكم كرة نسائية وديلفري بالاسكوتر.. فيديو

الأحد 25/أغسطس/2019 - 11:16 ص
إندبندنت وومان..
"إندبندنت وومان".. إسراء "حكم كرة نسائية" وديلفري بالاسكوتر.
شيرين عادل
عرض برنامج صباح الورد المذاع عبر فضائية TEN، تقريرا بعنوان "إندبندنت وومان".. إسراء "حكم كرة نسائية" وديلفري بالاسكوتر للسيدات.

يعرض التقرير قصة فتاة تدعى إسراء محمد من محافظة الإسكندرية حاصلة على بكالوريوس تجارة وتعمل حكم كرة قدم نسائية، تهوى قيادة " الاسكوتر" وبالفعل حققت رغبتها فى شرائه منذ ثلاثة أعوام رغم تعنت والديها فى هذا الأمر.

يعود رفض والديها لشراء الاسكوتر، كما تقول إسراء: "انتى بنت ومينفعش تسوقى اسكوتر"، ولكنها أصرّت على إقناعهم وبالفعل قامت بشرائه وبعد فترة فكرت بإستغلاله فنشرت على بعض " جروبات الفيس بوك " وعرضت عليهم توصيل الأفراد كوسيلة مواصلات أو توصيل "الأوردرات". 

وأكدت إسراء أنها لاقت ترحيبًا كبيرًا بمجرد نشرها هذا الإعلان ، لافتة إلى أن الأوردرات أصبحت تتهافت عليها بدرجة لم تكن تتوقعها، مشيرة إلى إنها تعمل ك حكم نسائى صباحاً بعد ذلك تتفرغ لعملها بتوصيل الطلبات .

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