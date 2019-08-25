السفارة اليابانية: 22 مسابقة في دورة طوكيو للألعاب البارالمبية

تنطلق دورة الألعاب البارالمبية طوكيو في الخامس والعشرين من أغسطس القادم، واليوم يتبقى عاما واحدا فقط على انطلاق مسابقات دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.



وقالت السفارة اليابانية في بيان لها ان دورة الألعاب البارالمبية طوكيو تضم 22 مسابقة بالإضافة إلى مسابقات ألعاب القوى وكرة القدم والجودو، هناك أيضًا مسابقات خاصة فقط بدورة الألعاب البارالمبية مثل مسابقات كرة الهدف وكرة البوتشيا (البوتشي) وغيرها من المسابقات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة من ضعاف البصر.



والجدير بالذكر أن مصر فازت بميداليات في مسابقات رفع الأثقال والكرة الطائرة جلوس رجال خلال دورة ألعاب ريو دي جانيرو 2016، ومسابقات رفع الأثقال وتنس الطاولة خلال دورة الألعاب البارالمبية لندن 2012.



ويُعد تنس الكراسي المتحركة أيضًا واحد من الرياضات ذات الشهرة العالية ضمن الألعاب البارالمبية.



وتقام بطولة اليابان المفتوحة للتنس على الكراسي المتحركة كل عام بمدينة إيزوكا، محافظة فوكوكا باليابان.



وتدار منافسات هذه البطولة من قبل متطوعين من المجتمع المحلي، ومن أجل هذا اختيرت هذه المدينة لتكون المدينة المضيفة لمسابقات دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.



واختتمت السفارة اليابانية بيانها قائلة: إن نجاح دورة الألعاب البارالمبية لا يتوقف على جهود اللاعبين فحسب، بل أيضًا على الدعم المقدم للاعبين والبطولة من الكثير من الأشخاص المحيطين ودعونا جميعًا نقدم الدعم والتشجيع من أجل نجاح دورة الألعاب البارالمبية والأولمبية طوكيو 2020".