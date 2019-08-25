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فن

فستان أبيض بشراشيب.. بوسى شلبى برفقة الفنانات فى الساحل الشمالى

الأحد 25/أغسطس/2019 - 11:35 ص
صدى البلد
رنا اشرف
شاركت المذيعة بوسى شلبى متابعيها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة جديدة لها مع دينا الشربينى ورجاء الجداوى والإعلامية لميس الحديدى فى إحدى حفلات الزفاف بالساحل الشمالى.

ارتدت بوسي شلبي خلال الحفل فستانا قصيرا باللون الأبيض، وحمل الفستان توقيع مصمم الأزياء المصرى هاني البحيرى، فيما اتسم التصميم بالشراشيب الناعمة المنسدلة وبالتطريزات الملفتة.

وتقدم الإعلامية بوسى شلبى برنامجها أحلى النجوم على قناة المحور يوم الثلاثاء الساعة الحادية عشرة مساء.

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