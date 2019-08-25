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أيمن نصري يواجه التقارير الحقوقية المشوهة لصورة مصر على DMC

الأحد 25/أغسطس/2019 - 11:13 ص
أيمن نصري رئيس المنتدى
أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي بجنيف
أماني نوار
يستضيف برنامج اليوم على قناة DMC في تمام الساعة الـ 6 مساء أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف وذلك لتحليل أوضاع حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي.

ومن المقرّر أن يُعلّق رئيس المنتدى العربي على تأجيل المفوضية السامية لحقوق الإنسان، المؤتمر الإقليمي حول تعريف وتجريم التعذيب في تشريعات المنطقة العربية وتداعيات هذا القرار، بالإضافة إلى كيفية التصدّي لتحركات المنظمات الحقوقية ذات التوجهات السياسية والتي تتعمّد تشويه صورة مصر أمام المجتمع الدولي وذلك من خلال الآليات المتاحة.

البرنامج يُذاع الساعة السادسة مساء ويقدمه الإعلامي عمرو خليل وسارة حازم ويُذاع على قناة دي إم سي. 

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