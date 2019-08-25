إحباط محاولة ترويج أدوية ومستحضرات تجميل مغشوشة.. صور

واصلت مباحث القاهرة حملاتها على الاسواق لضبط القضايا التى تضر بصحة المواطنين، حيث تمكنوا من احباط ترويج كميات كبيرة من الادوية ومستحضرات التجميل المغشوشة ومهربه جمركيا، بعد ان تمكن ضباط مباحث التموين من ضبط شخص لقيامه بترويج الأدوية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل مجهولة المصدر .



كما تمكنوا من ضبط آخر بحوزته كميات كبيرة من المبيدات الحشرية والمنظفات الصناعية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ، وامر اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .



أكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث التموين التى اشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة قيام إحدى الشركات الوهمية بتسويق منتجات وعقاقير طبية مجهولة المصدر من خلال الإعلانات على بعض القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت لعلاج بعض الأمراض.



تم إستهداف مقر الشركة بالمعصرة بمأمورية بالإشتراك مع الجهات المعنية أسفرت عن ضبط مالك مؤسسة شحن وعثر بداخل الشركة على كمية من الأدوية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل مجهولة المصدر والمهربة جمركيًا والمحظور تداولها بالصيدليات وغير مسجلة بوزارة الصحة بلغ عددها 8133 عبوة، واعترف بنشاطه غير المشروع وحيازته للمضبوطات .



كما تم ضبط المسئول عن مخزن مبيدات ومنظفات صناعية بالزاوية الحمراء لإدارته المخزن بدون ترخيص وقيامه بتجميع كميات كبيرة من المبيدات الحشرية والمنظفات الصناعية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وعثر بداخل المخزن على 800 عبوة مبيدات حشرية، 200 كيس منظفات، 200 لتر صابون سائل وجميعها منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وإعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات.