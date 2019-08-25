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فن

بعد خمسة ونص .. نادين نجيم وقصي خولي يلتقيان في رمضان 2020

الأحد 25/أغسطس/2019 - 11:52 ص
نادين نجيم وقصي خولي
نادين نجيم وقصي خولي
شروق ابراهيم
أعلنت شركة صباح اخوان عن أول خططتها الرمضانية لعام 2020 بإنتاج مسلسل درامي يجمع الفنانة اللبنانية نادين نسيب نديم والفنان السوري قصي خولي.

ويعد هذا العمل الدرامي الذي لم يعلن عن تفاصيله، ثاني عمل يجمع بين نادين نجيم وقصي خولي بعد النجاح الكبير الذي حققوه في مسلسل خمسة ونص اللبناني الذي عرض رمضان 2019.

وكانت نادين نجيم جسدت دور طبيبة تدخل الحلبة السياسية من خلال ترشحها للانتخابات النيابية وتتبنى عددا من القضايا الإنسانية الهامة وهو ما يجعلها تدخل في خلافات مع زوجها رجل الأعمال الفاسد الذي جسد دوره قصي خولي.

وشارك في بطولة مسلسل خمسة ونص كل من معتصم النهار، رفيق علي أحمد، رولا حمادة، نوال كامل، جوليان فرحات، سينتيا صموئيل، رواد عليو، نعمت عساف، كارين سلامة، نيرمين شوقي وآخرين، وهو من كتابة إيمان سعيد وإخراج فيليب أسمر، وإنتاج شركة "الصباح ميديا".

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