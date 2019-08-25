بث مباشر.. مباراة باريس سان جيرمان وتولوز في الدوري الفرنسي

يستضيف فريق باريس سان جيرمان نظيره تولوز، اليوم الأحد، على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.



موعد مباراة باريس سان يجرمان وتولوز والقناة الناقلة:



وتقام مباراة باريس سان جيرمان وتولوز في تمام التاسعة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 6.



ويسعى باريس سان جيرمان لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد السقوط أمام رين في الجولة الماضية، بينما يطمح تولوز في تحقيق نتيجية إيجابية أمام حامل لقب الدوري الفرنسي الموسم الماضي.



ويفتقد باريس سان جيرمان لخدمات نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا في مباراة اليوم، لحين تحديد موقفه مع الفريق في الموسم الحالي، سواء بالبقاء أو الرحيل.



ترتيب باريس سان جيرمان وتولوز في جدول الدوري الفرنسي:



ويحتل تولوز المركز الثامن في جدول الدوري الفرنسي برصيد 4 نقاط، بينما يحتل باريس سان جيرمان المركز الـ 12 بـ 3 نقاط.



تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع:



حراسة المرمى: أريولا



خط الدفاع: بيرنات - تياجو سيلفا - ديالو - كيرير.



خط الوسك: ماركينيوس - فيراتي - باريديس.



خط الهجوم: دي ماريا - مبابي - كافاني.







