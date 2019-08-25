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تكثيف حملات النظافة والتجميل للميادين بمركز البداري وحي غرب

الأحد 25/أغسطس/2019 - 11:19 ص
تكثيف حملات النظافة
تكثيف حملات النظافة والتجميل للميادين بمركز البداري وحي غرب
إيهاب عمر
وجه اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط رؤساء المراكز والأحياء بضرورة الاستمرار في حملات النظافة والتجميل ودهان البلدورات ورفع أكوام القمامة من الشوارع والميادين وغسل الأرصفة لإضفاء مظهر جمالي على الأحياء والمدن فضلًا عن التنسيق مع قسم شرطة المرافق لرفع كافة الإشغالات العامة والحواجز الحديدية والأسمنتية من الشوارع والميادين.

وشهدت شوارع وميادين مركز ومدينة البداري حملة مكبرة لدهان البلدورات ورفع أكوام القمامة والأتربة من الشوارع وإصلاح أعمدة الكهرباء ودهانها وإزالة بعض المطبات العشوائية من الطرق الرئيسية وذلك تحت إشراف محمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري ونوابه ورؤساء القرى .

كما شهدت شوارع وميادين حي غرب أسيوط حملة نظافة وتجميل مكبرة بميادين الحرب والسلام وعمر مكرم أمام الجامعة وميدان الزعيم جمال عبدالناصر وتم رفع الأتربة والقمامة وغسيل الأرصفة والميادين فضلًا عن أعمال التشجير وذلك تحت إشراف محمد البشير رئيس حي غرب ونوابه ومساعديه.

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