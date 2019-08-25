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حوادث

طالب يؤدى الامتحان بدلًا من زميله فى الثانوية العامة بقنا

الأحد 25/أغسطس/2019 - 11:17 ص
مدير أمن قنا
مدير أمن قنا
يوسف رجب
تمكنت أجهزة الأمن بقنا، من ضبط طالب حال قيامه بأداء امتحان مادة الكيمياء بدلًا من صديقه فى الدور الثانى للثانوية العامة بإحدى لجان إدارة نقادة التعليمية.

تلقى اللواء مجدى القاضى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من مأمور مركز نقادة، يفيد أنه حال أداء طلاب الثانوية العامة امتحانات الدور الثانى فى مادة الكيمياء، تلاحظ لرئيس لجنة مدرسة نقادة البحرية للتعليم الأساس، ظهور علامات الريبة على أحد الطلاب أثناء مراجعة أرقام الجلوس، وما أن اقترب من الطالب إلا وقفز الطالب من مقعده محاولًا الهرب قبل أن تتمكن قوة تأمين المدرسة من ضبطه.

وبفحص بيانات الطالب تبين أن الطالب يدعى"سعيد محمد محمود" – غير مقيد باللجنة - ويؤدى الامتحان بدلًا من صديقه " محمد عادل عبدالستار" الذى تغيب عن حضور الامتحان.

تم إبلاغ كنترول أسيوط بمعرفة رئيس اللجنة، و تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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