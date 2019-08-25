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حوادث

خان الأمانة.. حارس عقار يسرق مجوهرات وأموالا من شقة بقصر النيل

الأحد 25/أغسطس/2019 - 11:46 ص
مرتكبى واقعة سرقة
مرتكبى واقعة سرقة مشغولات ذهبية
كتب محمد صبرى
تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط مرتكبى واقعة سرقة مشغولات ذهبية وفضية ومبلغ مالى من داخل مسكن سيدة بقصر النيل ، وامر اللواء محمد منصور مدير امن القاهرة باخطار النيابة للتحقيق.

تبلغ للمقدم حسام العشماوى رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل من سيدة قررت باكتشافها سرقة مشغولات ذهبية وفضية, ومبلغ مالى من داخل الشقة محل سكنها.

وعلى الفور وجه اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بتوجيه رجال المباحث ومن خلال إجراء المعاينة تبين سلامة جميع منافذ الشقة وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة نجل حارس العقار محل سكن المُبلغة وتم ضبطه.

واعترف بارتكاب الواقعة، ولعلمه بإحتفاظ المُبلغة بمشغولات ذهبية ومبالغ مالية كبيرة بالشقة محل البلاغ ، وقيامها بتسليمه المفتاح الأصلى للشقة سكنها للقيام بأعمال النظافة فقام بإرتكاب الواقعة والإستيلاء على المسروقات تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى "ربتى منزل- مقيمتان بمنطقة إمبابة بالجيزة".

واعترفتا بتحصلهما على المسروقات بقصد التصرف فيها بالبيع مع علمهما بأنها من متحصلات واقعة سرقة بإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهم بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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