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فن

شاهد.. منة فضالى مع «كلبين» في أحدث ظهور

الأحد 25/أغسطس/2019 - 01:10 م
منة فضالى
منة فضالى
رنا اشرف
نشرت الفنانه منة فضالي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام مجموعة صور جديدة لها برفقه كلبيها.

وكتبت منة فضالى معلقة على الصورة كل شيء بالنسبة لي طوفي وجولي.

ونالت صورة منة فضالى إعجاب الكثير من متابعينها وجاءت تعليقاتهم كالاتي:

قمر يا منه كالعاده

مولعة الدنيا الصيف ده

منورة يا منه دايما

بحب اشوف صورك على طول

روحك حلوة

وتشارك منة فضالي في الجزء الثاني من مسلسل "قيد عائلي"، والذي يشهد مشاركة عدد ‏كبير من الفنانين.‏

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