تموين الدقهلية يضبط 10 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء

تمكنت إدارة تموين دكرنس بالاشتراك مع مباحث التموين بقيادة العميد حسين عيطة مدير إدارة مباحث التموين بالدقهلية وتحت إشراف السيد دايرة وكيل وزارة التموين من ضبط كميات من الدقيق المدعم قبل بيعه قى السوق السوداء.



حيث تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من مباحث التموين يفيد بورود بلاغ بقياد شخص بتجميع الدقيق المدعم من المخابز لإعادة بيعه فى السوق السوداء مخالفا القانون بقصد التربح.



وبتقنين الإجراءات تمكنت الحملة من ضبط السيارة رقم د.ق.ع 9153 قيادة "رضا.س.ن" محملة بـ 200 شيكارة دقيق بلدى مدعم بإجمالي 10 اطنان جرى وضعها فى شكاير بيضاء اللون للتمويه كما تم التحفظ على مبلغ مقدارة 45 الف جنيها قيمية الدقيق البلدي المدعم منقول من نقلة سابقة الى المطرية بنفس الكمية.



وتحرر عن ذلك المحضر رقم 13001 جنح دكرنس لمخالفته المرسوم بقانون 95 لسنة 1645 والقانون 109 لسنة 1680 لتجميعه كميات من الدقيق وتحقيق أرباح غير مشروع.