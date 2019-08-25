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محافظات

حركة تنقلات جديدة في الإدارة المحلية والتربية والتعليم بشمال سيناء

الأحد 25/أغسطس/2019 - 11:52 ص
صدى البلد
احمد صالح
أصدر اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، عدة قرارات بتكليف قيادات جديدة لتولي مهام العمل في مواقعهم.

و تم تكليف حسين عرادة، بشغل منصب وكيل مديرية التربية والتعليم وإدارتها لحين تعيين وكيل للوزارة خلفا المهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم السابق ، التى بلغت سن التقاعد بعد بلوغ السن القانونية، وكان حسين عرادة، يشغل منصب مدير إدارة الشيخ زويد التعليمية .

كما تم تكليف سليمان فرح للقيام بمهام رئيس مجلس مدينة بئر العبد ، خلفا للعميد إيهاب فرغلي ، والذي تم تعيينه رئيسا لمجلس مدينة الشيخ زويد .

كما تم تكليف احمد عبد الحليم ، للقيام بمهام رئيس مركز ومدينة الحسنة ، خلفا للعميد ماجد محمد الذي تم تعيينه رئيسا لمر كز ومدينة العريش.

يذكر أنه تم نقل اللواء وليد المعداوي رئيس مدينة العريش السابق للعمل بمحافظة مرسي مطروح ، ليتولي منصب رئيس المدينة العامصة بقرار من وزارة التنمية المحلية .

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