حركة تنقلات جديدة في الإدارة المحلية والتربية والتعليم بشمال سيناء

أصدر اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، عدة قرارات بتكليف قيادات جديدة لتولي مهام العمل في مواقعهم.



و تم تكليف حسين عرادة، بشغل منصب وكيل مديرية التربية والتعليم وإدارتها لحين تعيين وكيل للوزارة خلفا المهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم السابق ، التى بلغت سن التقاعد بعد بلوغ السن القانونية، وكان حسين عرادة، يشغل منصب مدير إدارة الشيخ زويد التعليمية .



كما تم تكليف سليمان فرح للقيام بمهام رئيس مجلس مدينة بئر العبد ، خلفا للعميد إيهاب فرغلي ، والذي تم تعيينه رئيسا لمجلس مدينة الشيخ زويد .



كما تم تكليف احمد عبد الحليم ، للقيام بمهام رئيس مركز ومدينة الحسنة ، خلفا للعميد ماجد محمد الذي تم تعيينه رئيسا لمر كز ومدينة العريش.



يذكر أنه تم نقل اللواء وليد المعداوي رئيس مدينة العريش السابق للعمل بمحافظة مرسي مطروح ، ليتولي منصب رئيس المدينة العامصة بقرار من وزارة التنمية المحلية .

