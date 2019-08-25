لاول مرة بمصر.. فوز طالبة مصرية بلقب العالم في مسابقة دولية للغة الصينية .. واختيار شخصية مصرية عضوًا بلجان التحكيم لمسابقة «جسر اللغة الصينية» لطلاب الجامعات

د. محمد الخشت: جامعة القاهرة حريصة على انفتاح طلابها على الحضارات العالمية

د. رحاب محمود: معرفة المصريين بالثقافة الصينية شهدت طفرة كبيرة





أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الطالبة بقسم اللغة الصينية بكلية الآداب بالجامعة بسنت سيد خليل حصدت "لقب أفريقيا" في مسابقة "جسر اللغة الصينية لطلاب الجامعات على مستوى العالم" والتي أجريت خلال شهر أغسطس الجاري في مقاطعة هونان بوسط الصين، وهي المسابقة التي ينظمها المركز الرئيسي لمعاهد كونفوشيوس بالصين للطلاب الجامعيين الأجانب من مختلف أنحاء العالم للغة الصينية





وكانت الطالبة بسنت سيد خليل من كلية الآداب جامعة القاهرة، فازت هى والطالب محمد جهاد من كلية الألسن جامعة عين شمس في المسابقة التمهيدية جسر اللغة الصينية التي أجريت على مستوى الجامعات في مصر في إبريل الماضي وسافرا لتمثيل مصر في المسابقات النهائية بمشاركة 144 متسابقٱ من 122 دولة، كانوا قد اختيرو من بين العديد من الطلاب الذين شاركوا في المراحل التحضيرية للمسابقة خارج الصين.





وأشاد الدكتور محمد الخشت، بتعليم اللغة الصينية في جامعة القاهرة وتجربة معهد كونفوشيوس بالجامعة والتي تأتى فى إطار التواصل والإنفتاح مع الحضارات الأخرى، مشيرًا إلى أن الجامعة حريصة على تكوين أجيال جديدة للتواصل مع الحضارة الصينية من خلال تطوير طرق تعليم اللغة الصينية والتوسع في التعاون الأكاديمي مع الجامعات الصينية.





وفي سياق متصل، اختارت إدارة مسابقة "جسر اللغة الصينية لطلاب الجامعات على مستوى العالم" في الصين، الدكتورة رحاب محمود رئيس قسم اللغة الصينية بكلية الآداب بجامعة القاهرة ومديرة معهد كونفوشيوس بالجامعة، كأول شخصية مصرية وعربية، لعضوية لجان التحكيم بالمسابقة التي تعد الأكبر لطلاب الجامعات على مستوى العالم اللغة الصينية، حيث تعكس حصيلة ما اكتسبه الطلاب من مهارات لغوية وثقافية





وتجري فعاليات المسابقة في الصين وتذاع علي محطة تليفزيون خونان الصينية، ويتأهل لها المتسابقون من الطلاب على مستوى العالم بعد تحضيرات شاقة، ليفوز كل منهم بالمركز الأول في بلده ثم المشاركة في نهائيات المسابقة بالصين في أجواء ودية.





ومن جانبها، قالت الدكتورة رحاب محمود، إن معرفة المصريين بالثقافة الصينية شهدت "طفرة كبيرة" خلال العامين الماضيين، مشيرة إلي أن جامعة القاهرة أنشأت معهد كونفوشيوس بالتعاون مع جامعة بكين وتولي اهتماما بتطوير تعليم اللغة الصينية بين الطلاب





وأعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن فوز الطالبة بسنت سيد خليل بكلية الآداب بالجامعة " بلقب العالم " في مسابقة " جسر اللغة الصينية لطلاب الجامعات علي مستوى العالم"، والتي أجريت خلال شهر أغسطس الجاري في مقاطعة هونان بوسط الصين وهي المسابقة التي ينظمها المركز الرئيسي لمعاهد كونفوشيوس بالصين للطلاب الجامعيين الأجانب من مختلف أنحاء العالم اللغة الصينية.





وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الطالبة بسنت سيد خليل حصدت "لقب إفريقيا" بعد اجتياز العديد من الإختبارات وبذل المجهودات خلال فترة الاستعداد.





وأكد الدكتور محمد الخشت، علي حرص جامعة القاهرة لانفتاح طلابها علي الحضارات والثقافات العالمية وهو ما يدفعها لعقد الاتفاقيات والشراكات الأكاديمية مع كبري الجامعات العالمية والتي سوف يقوم عليها فرع جامعة القاهرة الدولي بمدينة السادس من أكتوبر



